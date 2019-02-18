UİB'den E-İhracat Atağı…

2018 yılı itibariyle 450 milyar doların üzerine çıkan global e-ticaret hacmi, firmaların bu alanda kendilerini geliştirerek atılım yapmaları gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Her beş üründen bir tanesinin satışının ülkeler arasından gerçekleşmesinden hareketle üyelerinin e-ihracat pastasından daha fazla pay almasını isteyen UİB, rotayı 'E- İhracat'a çeviriyor.

UİB organizasyonu, World E-Commerce Forum işbirliğinde 27 Şubat 2019 Çarşamba günü UİB Konferans Salonunda düzenlenecek olan 'E-İhracat Konferansı'nda alanında uzman isimler, E-İhracat hakkında bilinmeyenleri ve yapılması gerekenleri, UİB üyelerine aktaracak.

World E- Commerce Forum CEO'su Ömer Nart, Ayensoft CEO'su Enis Arslanoğlu, E-İhracat Yazılım Teknolojileri'nden Utku Kumral, Keynes Yönetimi Teşvik Danışmanı Ahmet Emre Bükücü, World E- Commerce Forum Eğitim Direktörü Orxan Isayev, COMIO Dijital Pazarlama Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay, Safamerve Genel Müdürü Ömer Balkaya ve E- Bebek E-Ticaret Direktörü Emre İlban'ın sunumlarıyla Yarım gün boyunca devam edecek olan Konferansta; E-İhracat Nedir?, Pazar Yeri Entegrasyon çözümleri, İhracat Yazılım Teknolojileri, E-İhracat Devlet Teşvikleri, İhracat'ta Dijital Pazarlama ve E-İhracatta Başarı Hikayeleri gibi konular ele alınacak.