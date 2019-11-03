UİB'den ekimde 2,9 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ekim ayında yapılan ihracat 2,9 milyar dolar oldu.



UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ekimde ihracatı 2,9 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen UİB'in 12 aylık dönemdeki dış satımı 31 milyar 799 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ekimde 2,5 milyar dolarlık, 12 aylık dönemde ise 27,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekimde 109,1 milyon dolarlık, 12 aylık dönemde de 1,2 milyar dolarlık dış satışa imza attı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,73'lük artışla 61,8 milyon dolarlık ihracat yaptı. UHKİB'in 12 aylık ihracatı ise yüzde 674 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Geçen ay 13,8 milyon dolarlık ihracata imza atan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) 12 aylık dış satımı 163,5 milyon dolar oldu.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,34 artışla 9,8 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 4,18 artırarak 133,4 milyon dolara çıkardı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,79 yükselerek 220,3 milyon dolar olarak açıklandı.