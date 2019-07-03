Son Dakika Haberleri: UİB'den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat
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UİB'den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat

1 saat önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

UİB'den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat, System.String[]
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin haziran ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,92 azalarak 2,2 milyar dolar oldu. Bu düşüşte, uzun süreli bayram tatili etkili oldu.
UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) haziran ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 1,9 milyar dolara geriledi.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ihracatı yüzde 27,96 düşüş göstererek 73,2 milyon dolar oldu.
Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 18,74 gerilemeyle 43,1 milyon dolara indi.
Haziran ayında Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğince (UMSMİB) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalışla 10,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
Bu dönemde Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı, yüzde 2,79 düşüşle 28 milyon dolara düştü.
Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin haziran ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 159,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:53 Kaynak: AA
Ekonomi
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