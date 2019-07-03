Son Dakika Haberleri: UİB’den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat
Son Dakika Ekonomi Haber

UİB’den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat

1 saat önce

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UİB’den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat, System.String[]
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ODTÜ'lü Japon Ülkücü, Türk milliyetçiliğini anlattı Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UİB’den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]