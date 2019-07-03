UİB’den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat
1 saat önce
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57
'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri
(UİB), Haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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