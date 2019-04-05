UiB'den Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat

UİB'in Mart 2019 ihracat rakamları açıklandı. Mart ayındaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,93'lük azalışla 3 milyar dolar seviyelerine gelen UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde ihracatını yüzde 4,91 artırarak 32,3 milyar dolar rakamına ulaştı.

OİB'in ihracatı Mart ayında 2,5 milyar dolar…

Mart ayında 9,50 düşüşle 2 milyar 599 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise yüzde 3,64 artışla 27 milyar 942 milyon dolar olarak açıklandı.

Tekstil ihracatı Mart'ta 117 milyon dolar…

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 3,66 düşüş göstererek 117 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 1,73 oranında artıran UTİB, 1 milyar 243 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UHKİB'den Mart'ta 63 milyon dolarlık ihracat…

Mart ayında 63,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ihracatını yüzde 8,71 artırdı. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 11,37 artıran UHKİB, 645 milyon dolarlık ihracata imza attı.

UMSMİB'in ihracatı Mart ayında 10,6 milyon dolar…

Mart ayında 28,76 oranındaki düşüşle 10,6 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 9,25 artışla 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB'den Mart'ta 5 milyon dolarlık ihracat…

Mart ayında yüzde 33,25 düşüşle 5,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 7,70 oranında artırarak 130 milyon dolarlık dış satışa imza attı.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Mart ayı ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,36 oranında artışla 211 milyon dolar olarak açıklandı.