UİB'in 2019 yılı ihracatı, 31 milyar 741 milyon dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi UİB'in 2019 yılı ihracatı, 31 milyar 741 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi

UİB'in 2019 yılı ihracatı, 31 milyar 741 milyon dolar

6 saat önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019 yılında 31 milyar 741 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UİB'in 2019 yılı ihracatı, 31 milyar 741 milyon dolar, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019 yılında 31 milyar 741 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


Geçen yılın son ayının ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin ekonomik anlamda zorlu bir yılı geride bıraktığını ifade etti. Çelik, "Küresel ticarette yaşanan yavaşlamaya rağmen ihracat performansımızın dengeli devam etmesi sevindirici. 2020 yılında da UİB olarak ihracat odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek. Özellikle yerli otomotivin Bursa'da üretilecek olması motivasyonumuzu daha da artıracaktır" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Yeni yıla ihracat rekoruyla başladık. İhracatta 2018'de rekor kırmıştık, 2019'da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu. Bu önemli başarıdan dolayı tüm ihracat ailemizi yürekten kutluyorum" sözlerinden büyük memnuniyet duyduklarını da ifade eden UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Ekonomimizi canlı ve diri tutarak 2020 yılı büyüme hedefine ulaşılması konusunda etkili olan ihracata yönelik çalışmalarda UİB yine öncülük yapmayı sürdürecektir" diye konuştu.


Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına nazaran 3,14 artış göstererek 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 2019 yılı ihracatı ise 27,2 milyar dolar oldu.


Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) aralık ayında 96,4 milyon dolar ihracata imza attı. UTİB'in 2019 yılı ihracatı ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Aralık ayında 48 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,41 artış göstermiş oldu. UHKİB'in 2019 yılı ihracatı ise yüzde 8 artışla, 685 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.


Aralık ayında 13,5 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2019 yılında ise 158 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.


Aralık ayında 7 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2019 yılında ise 129 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.


UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin aralık ayı ihracatı ise 183 milyon dolar olarak açıklandı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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