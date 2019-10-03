Son Dakika Haberleri: UİB’in eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

UİB’in eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

43 dakika önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), eylül ayında 2 milyar 647 milyon 47 bin 345 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UİB’in eylül ayı ihracat rakamları açıklandı, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), eylül ayında 2 milyar 647 milyon 47 bin 345 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna göre geriye dönük 12 aylık ihracat ise 31 milyar 903 milyon 597 bin dolara ulaştı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar
Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UİB’in eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]