UİB’in eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
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Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), eylül ayında 2 milyar 647 milyon 47 bin 345 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), eylül ayında 2 milyar 647 milyon 47 bin 345 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna göre geriye dönük 12 aylık ihracat ise 31 milyar 903 milyon 597 bin dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:01
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