UİB’in eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), eylül ayında 2 milyar 647 milyon 47 bin 345 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna göre geriye dönük 12 aylık ihracat ise 31 milyar 903 milyon 597 bin dolara ulaştı.