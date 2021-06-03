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UİB'İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu - Son Dakika

UİB'İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu

03.06.2021 12:39
UİB'İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Mayıs ayında yüzde 63'lük bir artışla 1 milyar 987 milyon dolar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Mayıs ayında yüzde 63'lük bir artışla 1 milyar 987 milyon dolar dolarlık ihracata imza attı.

UİB'in 2021 yılının Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayındaki ihracatı 1 milyar 987 milyon dolar seviyelerinde olan UİB'in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 30 milyar 268 milyon 271 bin 811 dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın ilk çeyreğindeki ihracat performansının mayıs ayında da sürüyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ülke ekonomimizin pandemi sürecinde güçlü ve dinamik yapısıyla diğer ülkelerden pozitif ayrıştığına dikkat çeken Başkan Çelik, "Türkiye'nin ve Bursa'nın yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi mayıs ayında da sergilediği yüksek oranlı artışlar, gelecek dönemler için bizlere hem umut hem de motivasyon kaynağı oluyor. Önceki günlerde açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentiyi aşarak yüzde 7 büyüdü. Bu durum ekonomimizin pandemi şartlarına rağmen güçlü ve canlı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselen mayıs ayı ihracatımızın da tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri olması pandemiye rağmen ihracatçımızın dinamik yapısına işaret ediyor. Pandeminin ilk başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 15 ayda ülke ekonomimiz dünyadaki diğer ekonomilere göre pozitif ayrıştı. Bu zor şartlara rağmen üreten, sorumluluk alan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

OİB'in ihracatı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53'lük bir artışla 1 milyar 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 360 milyon dolar olarak açıklandı.

UTİB ihracatı Mayıs'ta 100 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125 artışla 99 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 176 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB'ten Mayıs'ta 62,8 milyon dolarlık ihracat

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82 artışla 62 milyon 893 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 867,5 milyon dolar olarak açıklandı.

UMSMİB'in ihracatı Mayıs ayında 16,7 milyon dolar

Mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 48 artışla 16 milyon 720 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 207 milyon dolar civarlarında ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten Mayıs'ta 7 milyon dolarlık ihracat

Mayıs ayında 6 milyon 963 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemdeyse 152,4 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Mayıs ayı ihracatı ise bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 140 artışla 225 milyon 914 bin dolar olarak açıklandı. - BURSA

UİB'İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu

İhracat, Uludağ, Mayıs, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi UİB'İN ihracatı yüzde 63 artışla 2 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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