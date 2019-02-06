UİB’in ihracatını otomotiv sırtladı

UİB'in Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı.

UİB'in Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,24 artarak 2.4 milyar dolar seviyelerine getiren UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde ihracatını yüzde 10,67 artırarak 32.9 milyar dolar rakamına ulaştı.

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