UİB’in ihracatını otomotiv sırtladı
1 saat önce
UİB'in Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı.
UİB'in Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,24 artarak 2.4 milyar dolar seviyelerine getiren UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde ihracatını yüzde 10,67 artırarak 32.9 milyar dolar rakamına ulaştı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:23
Ocak'ta 123 Bin Turistin Ziyaret Ettiği Kapadokya, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı
Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor
Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı