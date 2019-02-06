Son Dakika Haberleri: UİB’in ihracatını otomotiv sırtladı

UİB’in ihracatını otomotiv sırtladı

1 saat önce

UİB'in Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı.

UİB’in ihracatını otomotiv sırtladı, System.String[]
UİB'in Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,24 artarak 2.4 milyar dolar seviyelerine getiren UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde ihracatını yüzde 10,67 artırarak 32.9 milyar dolar rakamına ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:23 

İhracat, Ekonomi
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