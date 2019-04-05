Son Dakika Haberleri: Uib'in Mart Ayı İhracatı 3 Milyar Dolar

Uib'in Mart Ayı İhracatı 3 Milyar Dolar

1 saat önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mart ayında 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Uib'in Mart Ayı İhracatı 3 Milyar Dolar, System.String[]
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mart ayında 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre,?birlik ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,93 azalarak 3 milyar dolar seviyesine geriledi. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 4,91 artarak 32,3 milyar dolara ulaştı.

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 düşüşle 2 milyar 599 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) mart ayı ihracatı, geçen yılın mart ayına göre yüzde 3,66 azalarak 117 milyon dolar oldu.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracatını mart ayında, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,71 artırarak 64,5 milyon dolara yükseltti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin bu dönemde ihracatı yüzde 28,76 düşüşle 10,6 milyon dolara Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı ise yüzde 33,25 düşüşle 5,3 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,63 artışla 211 milyon dolar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:25 Kaynak: AA

İhracat, Uludağ İhracatçı Birlikleri, Uludağ, Ekonomi
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