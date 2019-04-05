Son Dakika Haberleri: UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar

UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar

52 dakika önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mart ayında 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar, System.String[]
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mart ayında 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:31 

Uludağ İhracatçı Birlikleri, Ekonomi
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