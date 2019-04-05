UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar
52 dakika önce
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mart ayında 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mart ayında 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:31
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