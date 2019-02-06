Uib'in Ocak Ayı İhracatı Açıklandı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019'un ilk ayında 2 milyar 414 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019'un ilk ayında 2 milyar 414 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



UİB'in Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına nazaran yüzde 2,24 artarak 2.4 milyar dolar seviyelerine getiren UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde ihracatını yüzde 10,67 artırarak 32.9 milyar dolar rakamına ulaştı.



Ocak ayında 1,58 artışla 2 milyar 77 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise yüzde 9,82 artışla 28.5 milyar dolar olarak açıklandı.



Tekstil ihracatı 97.6 milyon dolar



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 5,12 düşüş göstererek 97.6 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 6 oranında artıran UTİB, 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Ocak ayında 52.2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ihracatını yüzde 6,87 artırdı. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 13,11 artıran UHKİB 637.8 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Birliği (UMSMİB) geriye dönük 12 aylık dönemde ise 12,77 artışla 176 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



UYMSİB'den 8 milyon dolarlık ihracat



Ocak ayında yüzde 21,41 artışla 8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 12,64 oranında artırarak 132.3 milyon dolarlık dış satışa imza attı.



Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,69 oranında artışla 167.5 milyon dolar olarak açıklandı. - BURSA

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