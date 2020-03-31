UID Belçika Başkanı Hamarat: Hastane ve evlere maske ve pizza yardımı yapıyoruz

Belçika'da koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok Türk vatandaşı hastanelere yardım için seferber oldu. Euronews'e konuşan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat son bir haftadır dışarı çıkamayan insanların evlerine erzak ulaştırdıklarını, hastanelere de maske ve pizza bağışında bulunduklarını ifade etti.



'Charleroi hastanesine bin maske bağışı yaptık'



Hamarat, "Charleroi hastanesinde maske eksiği var, bayanlarımız dikiş makineleri ile maske yaptılar. Hastaneye bin adet maske ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bin maske daha bağışta bulunacağız." dedi.