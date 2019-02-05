Son Dakika Haberleri: Uıd'den Göçmenlere Merkez Partilerde Siyaset Yapma Çağrısı

Uıd'den Göçmenlere Merkez Partilerde Siyaset Yapma Çağrısı

52 dakika önce

Almanca yapılan basın açıklamasında, "Küçük partilerin varlığı, göçmen kökenli bir insanın kendilerini büyük parti hakkında bilgilendirmesini, büyük parti temsilcileriyle iletişim kurularak herkesin kendine partiler hakkında bir fikir edinilmesini engellememelidir.

Uıd'den Göçmenlere Merkez Partilerde Siyaset Yapma Çağrısı, System.String[]
Almanca yapılan basın açıklamasında, "Küçük partilerin varlığı, göçmen kökenli bir insanın kendilerini büyük parti hakkında bilgilendirmesini, büyük parti temsilcileriyle iletişim kurularak herkesin kendine partiler hakkında bir fikir edinilmesini engellememelidir. Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımın yüksek olması Avrupa'nın istikrarı için önemli" denildi. Açıklamanın devamında göçmenlere dönük ırkçı söylemleriyle bilinen partilerin sadece Müslüman ve göçmenler için tehlike olmadığını, Avrupa'da demokrasi ve birlikte yaşam için de tehlike oluşturduklarına dikkat çekilerek, seçmenlerin 26 Mayıs tarihinde yapılacak AP seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları istendi.

OZAN CEYHUN'DA BASIN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

Yapılan açıklaması sonrası sorumuz üzerine Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi; "Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine UID'nin basın açıklaması oldu. Yeni gelişmeler sonrası AP seçimleri stratejimiz değişti. Ancak UID'nin ana felsefesi aynı. Ana akım partileri içinde siyaset yapılmasından yanayız" dedi. Avrupa'yı yakından bilen ve Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan Ozan Ceyhun UID'nin basın açıklamasını sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak, "Türkiye-Almanya ve Türkiye AB ilişkileri, Almanya'daki Türklerin sorunlarının çözümü açısından CDU ve SPD gibi merkez partileri ile işbirligi, kendimize yakın olan ile çalışma ve destekleme acilen gerekli" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:40 

Siyaset, Avrupa, Güncel
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