Son Dakika Haberleri: UID ramazanda Saraybosnalıların evlerine misafir oldu
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UID ramazanda Saraybosnalıların evlerine misafir oldu

1 saat önce

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek teşkilatı tarafından "iftarını al, misafirliğe gidiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, ramazan boyunca Saraybosnalı birçok aile ziyaret edilerek, onlarla iftar yapıldı.

UID ramazanda Saraybosnalıların evlerine misafir oldu, System.String[]
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek teşkilatı tarafından "iftarını al, misafirliğe gidiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, ramazan boyunca Saraybosnalı birçok aile ziyaret edilerek, onlarla iftar yapıldı.
Başkent Saraybosna'nın Novi Grad ve Centar belediyeleri ile Bosna Hersek İslam Birliği Öğrenci Yurdu iş birliğinde tespit edilen aileleri evlerinde ziyaret eden UID gönüllüleri, getirdikleri yemeklerle birlikte iftar yaptı.
UID Bosna Hersek Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda kaybolmaya yüz tutmuş ev iftarlarını yaşamak ve yaşatmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.
Aileleri tespit ederken ihtiyaç sahibi olup olmadıklarına bakmadıklarını anlatan Kaşlı, "Aralarında ihtiyaç sahibi olanlar da vardı, maddi durumu iyi olup yalnız yaşayan ya da sağlığı elvermediği için evinden çıkamayanlar da. Eşleri tarafından terk edilmiş ve çocuklarına bakmak zorunda kalmış annelerimiz de vardı, şehitlerimizin anneleri de." diye konuştu.
Kaşlı, her akşam iftar öncesi yemekleri alıp bu kişileri ziyaret ettiklerini ve iftarı beraber yaptıklarını aktararak, "Onların yüzündeki o sevinci görmek bizi de ziyadesiyle mutlu etti." dedi.
Bu ziyaretler sayesinde çok şey kazandıklarını söyleyen Kaşlı, "Birbirimizi ziyaret etmeyi, halimizi sormayı biraz unuttuk sanırım. İnşallah gelecek yıl da restoranda iftar vermek yerine daha çok gönüllümüzle daha çok evi ziyaret etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
İlk etapta birkaç iftar olarak planlanan bu etkinliğe gönüllülerden yoğun talep geldiğini ve bazı akşamlar 2-3 aileye misafir olduklarını belirten Kaşlı, iftar için bağış yapanlara ve iftarlara katılan gönüllülere teşekkür etti.
UID gönüllülerinden Edhem Osmiç de iftarlarda karşılaştıkları hayat hikayelerinden önemli dersler aldıklarını belirterek, "Her evde farklı hayat hikayeleri, yaşanan zorluklar dinledik. Ama insanlar tüm bunlara rağmen inancını, umudunu kaybetmemiş. Bu da sorgulamamıza, daha çok şükretmemize vesile oldu. Sofrayı ve duayı paylaşmak hepsinden daha değerli." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 Kaynak: AA
İslam Birliği, Saraybosna, Güncel
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