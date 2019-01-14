Üigad Kırşehir Temsilciliği Basın Ödülleri

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Kırşehir Şubesi'nin düzenlediği basın yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Kırşehir Şubesi'nin düzenlediği basın yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, haber, görüntü, röportaj, spor, internet sitesi, mizampaj başta olmak üzere 15 kategoride muhabir ve basın kuruluşuna ödülleri takdim edildi.



UİGAD Genel Başkan Yardımcısı Okan Halefoğlu, İstanbul merkezli olarak 5 ay önce kurulan derneğin hızla teşkilatlandığını belirterek, İç Anadolu Bölgesi'nde 13 ilde temsilciliklerinin açıldığını dile getirdi.



Kırşehir Temsilcisi Erdem Yeşer de fedakarca görevini yapmaya çalışan gazetecilerin çalışmalarına değer katmak için böyle bir ödül törenini düzenlediklerini kaydetti.



Konuşmalarından ardından Anadolu Ajansı Kırşehir muhabiri Abdullah Yıldız "yılın görüntülü haberi" kategorilerinde ödüle layık görüldü.



İhlas Haber Ajansı muhabiri Enderhan Öz "yılın görüntülü özel haberi", Abdurrahman Dulkadir "yılın haber-sosyal medya sayfası", Semra Yılmaz "yılın görüntüsü", Kırşehirhaberturk "yılın internet haber sitesi", İbrahim Kahraman "yılın internet haberciliği tasarımı", Adnan Yılmaz "yılın en iyi köşe yazarı", Didem Ceylan "yılın röportajı", Aynur Demirel "yılın en iyi gazete mizampajı", Sümeyye Şahin "yılın kadına değer haberi", Beyhan Ballı "yılın içerik kalitesi", Vahit Aldı "yılın çıkış yapan muhabiri", Cansu Kılıç "yılın ekran yüzü", Salih Hançer "yılın spor muhabiri", Mesut Dalkılıç "yılın kameramanı", Erdem Şener-Zahide Vural "yılın en iyi sosyal sorumluluk haberi", Salih Güner "Avşar Cihan Önur Ödülü" ödüllerini aldı.



Törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyup Temur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, siyasi parti il başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda kişi katıldı.

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