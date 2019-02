Uihm, Kto Karatay'da Panele Katıldı

Uluslararası İmam Hatip Mezunları Birliği (UİHM), "Maneviyat Diyarı Konya Buluşması" kapsamında KTO Karatay Üniversitesi kampüsünü gezme fırsatı buldu.

Uluslararası İmam Hatip Mezunları Birliği (UİHM), "Maneviyat Diyarı Konya Buluşması" kapsamında KTO Karatay Üniversitesi kampüsünü gezme fırsatı buldu. İmam Hatipliler ayrıca üniversitede düzenlenen "Misafir Öğrencilerin Türkiye'deki Ticarete Atılımı" konulu panele katıldı.



Uluslararası İmam Hatip Mezunları Birliği "Maneviyat Diyarı Konya Buluşması" kapsamında farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde buluşturdu. Kampüsü, fakülteleri, laboratuvarları ve amfileri gezen öğrenciler, yemeğin ardından üniversitede gerçekleşen "Misafir Öğrencilerin Türkiye'deki Ticarete Atılımı" paneline katıldı. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakır, Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Bozyiğit de panelistler arasındaydı.



"İslam dinine uygun ticaret"



Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakır katılımcılara ticaret ile ilgili tecrübelerini aktararak "Ticarette başarılı olmak için girişimci olmalısınız. Demir gibi eğilip bükülmezsek, rızkımızı kazanabiliriz. Ticarette müslümanların yeri çok az, böyle kuruluşlar sayesinde ticaretimizi geliştireceğimize inanıyorum. İslamiyetin gerektiği şekilde ticaret yapmak bizi geliştirecektir" dedi. "Dünyada yaşanan 45 çatışmanın 35'i İslam coğrafyalarında" diyen Çakır, "Bu çok üzücü bir durum. Rakamları baz aldığımızda çok çalışmamız gerektiği gerçeği gözler önüne seriliyor. Ülke olarak, ümmet olarak daha çok çalışmalıyız. Başkalarının doldurduğu alanlarda yenilikçi olmalıyız, daha fazla araştırmalıyız" ifadelerini kullandı.



Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan ise konuşmasında "Siz yüksek teknolojik ürünleri ülkenizde üretirseniz, ekonomik anlamda yükselirsiniz. Biz yüksek teknoloji ürünlerinde dışa bağımlıyız; bu alanlarda çalışmalıyız ve bu alanlardaki açıklarımızı bir an önce kapatmalıyız. Girişimci demek her zaman zengin insan demek değildir, cesur insandan, hayalinin peşinden koşan, yılmayan insanlardan da girişimci olur" sözlerine yer verdi.



İnsanın her alanda kendini geliştirmesi gerektiği konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan KONSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Bozyiğit de, "Kendinizi bir alanda değil farklı alanlarda da geliştirin. Ülke ve girişimciler olarak beyin göçünün önüne geçecek AR-GE faaliyetlerine yatırım yapmalıyız. Bizler İslam coğrafyasında ezildik, bu yüzden çok çalışmalıyız ve milletimize, kardeşlerimize hizmet etmeliyiz." şeklinde konuştu.



Türkiye'de iş dünyasının nasıl bir parçası olabileceklerine dair sorular yönelten misafir öğrenciler, programdan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Panel, Uluslararası İmam Hatip Mezunları Birliği öğrencilerinin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - KONYA

