SPOR Uilenberg, basın mensuplarına futboldaki yeni oyun kurallarını anlattı - Son Dakika

Uilenberg, basın mensuplarına futboldaki yeni oyun kurallarını anlattı

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu sezon futbol oyun kurallarındaki değişimleri görüntülü analizlerle destekleyerek basın mensuplarına aktardı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki binasında gerçekleştirilen toplantıya Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin, TSYD yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu bilgilendirme toplantısında kısa bir konuşma yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Serdar Tatlı, amaçlarının spor kamuoyunu kurallar ve VAR ile ilgili daha doğru bilgiler edinmesi sağlamak olduğunu söyleyerek, toplantının gerçekleştirilmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

JAAP UILENBERG'DEN BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇINDA YAŞANAN OLAY HAKKINDA AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde yaşanan yabancı kuralı tartışmasında hakemin bir sorumluluğu olmadığını söyleyen Uilenberg, "Hakemlerin görevi, oyunların kurallarını ve VAR protokolünü uygulamak. Hakemler, müsabaka talimatlarıyla ilgili sorumlu değildir. Kaç yabancı sahada olmalı gibi konularda sorumlu değildir. Beşiktaş maçında yaşanan olayda hakemin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu tip talimatlardan hakem sorumlu değildir. Pazartesi ve Salı seminerimiz vardı ve hakemlerimize bunları söyledik" dedi.

Jaap Uilenberg'in yaptığı bilgilendirme konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

Aşil noktasında müdahalelerde temas noktası önemli. Kramponun çivileri aşil tendonuna basmış ise kırmızı kart olması gerekir ama oyuncunun topuğu yerde ise ve daha aşağı noktaya bastıysa pozisyon sarı kart gerektirir. Önemli nokta, hız ile şiddet olması ve krampon çivilerinin aşil tendonuna temas etmesidir.

VAR protokolünde 2'nci sarı kartlara karışılması konusunda bir protokol yok ve bu yüzden oyuncu bir müdahalesinden sonra 2'nci sarı kartı hak ediyorsa, VAR hakemi bu konuda devreye girmez.

Savunma oyuncusu, hiç topa bakmıyorsa ve iki elini birleştirip rakibini tutmuşsa bu penaltı ve sarı kart olmalıdır. Eğer orta hakem bunu görmediyse VAR hakemi, uyarıda bulunmalı. Formadan tutmanın oyuncunun hareketini engellemesi gerekir. Eğer tutup bıraktıysa bunda bir cezalandırılma gerekmez.

Eğer ceza sahasına gelen bir ortaya ya da kaleye yönelmeyen topa oyuncu elini açıp kesiyorsa bu penaltıdır ve sarı kart gerektirmez ama kaleye yönelen bir şuta oyuncu elini doğal olmayan konumda açıp müdahale ediyorsa bu sarı kart ve penaltı ile cezalandırılmalıdır.

Bu sezon hakemlere, yerde yatan bir oyuncu olursa oyunu durdurmama talimatı verildi ama oyuncu başından sakatlandıysa ya da kafa kafa çarpışma sonucu oyuncu yerde kaldıysa pozisyon ne olursa olsun hakem maçı durdurmak zorundadır.