Son Dakika Haberleri: Uilenberg Türk Hakemleri İzleyecek

Uilenberg Türk Hakemleri İzleyecek

1 saat önce

UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, MHK Hakem Gelişim Programları çerçevesinde maç izleme çalışmaları ve Süper Lig Hakem Semineri için 12-18 Nisan tarihlerinde Türkiye'de bulunacak.

Uilenberg Türk Hakemleri İzleyecek, System.String[]
UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, MHK Hakem Gelişim Programları çerçevesinde maç izleme çalışmaları ve Süper Lig Hakem Semineri için 12-18 Nisan tarihlerinde Türkiye'de bulunacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uilenberg, bu hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray ve Spor Toto 1. Lig'deki İstanbulspor-Osmanlıspor, Eskişehirspor-Birevim Elazığspor ve Altınordu-Ümraniyespor karşılaşmalarında Türk hakemlerini izleyecek ve maç sonralarında hakemlere detaylı analizler yaparak, bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na rapor sunacak.

Jaap Uilenberg daha sonra Merkez Hakem Kurulu nisan ayı Süper Lig hakem seminerinde hakemlere eğitim verecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: AA
Jaap Uilenberg, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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