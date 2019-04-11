Uilenberg Türk Hakemleri İzleyecek
1 saat önce
UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, MHK Hakem Gelişim Programları çerçevesinde maç izleme çalışmaları ve Süper Lig Hakem Semineri için 12-18 Nisan tarihlerinde Türkiye'de bulunacak.
UEFA Hakem Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: AA
Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
(MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg
, MHK Hakem Gelişim Programları çerçevesinde maç izleme çalışmaları ve Süper Lig Hakem Semineri için 12-18 Nisan tarihlerinde Türkiye'de bulunacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uilenberg, bu hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray
ve Spor Toto 1. Lig'deki İstanbulspor-Osmanlıspor, Eskişehirspor-Birevim Elazığspor
ve Altınordu-Ümraniyespor karşılaşmalarında Türk hakemlerini izleyecek ve maç sonralarında hakemlere detaylı analizler yaparak, bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na rapor sunacak.
Jaap Uilenberg daha sonra Merkez Hakem Kurulu nisan ayı Süper Lig hakem seminerinde hakemlere eğitim verecek.
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