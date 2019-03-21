Son Dakika Haberleri: Uip Öğrencilerinden Afrika ve Yemen'e Destek

Uip Öğrencilerinden Afrika ve Yemen'e Destek

45 dakika önce

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) öğrencilerince, Afrika'da su kuyusu açmak ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yemen'e yardım kampanyasına destek olmak amacıyla toplanan yardımların çekleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a takdim edildi.

Uip Öğrencilerinden Afrika ve Yemen'e Destek, System.String[]
Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) öğrencilerince, Afrika'da su kuyusu açmak ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yemen'e yardım kampanyasına destek olmak amacıyla toplanan yardımların çekleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik program kapsamında Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa'da ilahiyat fakültelerinde eğitim gören öğrencileri makamında kabul etti.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri yardım çalışmasından dolayı tebrik ederek, TDV'nin çalışmalarına katkı sağladıkları için memnun olduğunu belirtti.

Öğrencilerin yardım faaliyetleriyle örnek bir davranış sergilediğini anlatan Erbaş, dünyanın pek çok yerinde bir dilim ekmeğe ve bir yudum suya muhtaç milyonlarca insan olduğunu kaydetti.

Erbaş, insanın yeryüzünde önemli ihtiyaçlarından birinin su olduğuna işaret ederek, "Yapmış olduğunuz bu katkılarla su kuyuları açılacak ve yüzlerce insanın suya kavuşmasına vesile olacaksınız. O su kuyularından su içen insanlar, sadece sizlere değil, sizin neslinize de dua edecekler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra UİP öğrencileri, "Bir Damla Hayat" adıyla düzenlenen "Afrika'da Su Kuyusu Açma Projesi" ve TDV'nin "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında toplanan yardımların çekleri Erbaş'a takdim etti.

Erbaş, öğrencilere TDV adına teşekkür belgesi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrika, Yemen, Güncel
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