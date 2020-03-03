UIPM'nin üç yarışı Türkiye'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor UIPM'nin üç yarışı Türkiye'de yapılacak - Son Dakika Spor

UIPM'nin üç yarışı Türkiye'de yapılacak

6 saat önce

Modern pentatlonda Türkiye, 2020 yılında üç yarışa ev sahipliği yapacak.

UIPM'nin üç yarışı Türkiye'de yapılacak, System.String[]

Modern pentatlonda Türkiye, 2020 yılında üç yarışa ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonundan (UIPM) yapılan açıklamada, 2020 Gelişim Yarışları'nda 62 müsabakanın düzenleneceği belirtildi.

UIPM'nin yayımladığı takvime göre, İstanbul ve Ankara'da iki ayrı "Global Laser Run Şehir Turu" ve İstanbul'da "Biathle-Triathle Ulusal Turu" yarışları yapılacak.

"Global Laser Run Şehir Turu"nun ilki Ankara'da 12 Eylül'de, ikincisi ise 7 Kasım'da İstanbul'da yapılacak. "Biathle-Triathle Ulusal Turu" ise 10-12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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