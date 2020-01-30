UKAFEST proje değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen "Ulusal Kırsal Ağ" UKAFEST proje aday belirleme toplantısı, Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker'in başkanlığında yapıldı.



Toplantıya; TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici ve Kurum uzmanları, Bölge Kalkınma Ajansı Uzmanı Yunus Sunar, Ziraat Odası temsilcisi ve STK'ların temsilcileri katıldı. 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal kırsal Ağ (UKA) Kapsamında düzenlenecek "Kırsal Kalkınma Kongresi" için Amasya'dan temsil edilecek 3 projenin belirlenmesi için bir araya gelen heyet, hibe programlarınca desteklenen projeler arasından seçimlerini yaptı. IPARD Programının uygulandığı 42 ilden seçilen 1 (bir) iyi uygulama örneğine yönelik stantların yer alacağı ve sergileneceği UKAFEST fuarı Amasya'nın tanıtımı ve proje bilincinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. - AMASYA