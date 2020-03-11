UKOME'den kafa karıştıran kamyon ve tır kararı - Son Dakika

Kuzey Ege Otoyolu'nun hizmete girmesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İzmir- Çanakkale yolunun Koyundere Kavşağı ile ALOSBİ Kavşağı arasında kalan kısmını tehlikeli madde taşıyan araçlar ile kamyon ve çekici türü araçların geçişine yasaklaması kafaları karıştırdı. Kamyon ve tırların hangi yolu kullanacağı ise akıllarda soru işareti bıraktı.



UKOME, teknik kurul toplantısında önemli bir karar aldı. Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere Kavşağı ile Foça Kavşağı arasında kalan kısmının hizmete alınmasından sonra UKOME, "Koyundere Kavşağı ile ALOSBİ Kavşağı" (Aliağa Organize Sanayi Bölgesi) arasında kalan kısmıyla ilgili görüşme yaptı. Toplantıda söz konusu bölgenin tehlikeli madde taşıyan araçlar ile kamyon ve çekici türü araçların geçişine yasaklanmasına ilişkin rapor hazırlandı. Daha sonra teknik kurul görüşünün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. Alınan karar henüz uygulanmaya başlamamış olsa da kamyon ve tır benzeri araçların bundan sonraki süreçte hangi karayolunu kullanacağı belirsiz hale geldi.



"Kararın yeniden irdelenmesi talebimizi ilettik"



UKOME'nin kararını değerlendiren Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa ilçesinin önemine ve konumuna vurgu yaptı. Ertürk, "Aynı zamanda Aliağa, ülkemizin demir çelik ihtiyacının 1/4'ünü karşılamaktadır. Bu yoğun sanayi bölgesinin geri hizmet alanları da Aliağa-Menemen arasındaki devlet karayolunun sağına ve soluna konuşlanmıştır. Bölgemizde gemi söküm, çok büyük iki adet petrol rafinerisi ile petro kimya tesislerinin dolum ve depolama alanları da bu bölgede yoğunlaşmıştır. Anılan bu karayolu, aynı zamanda Menemen Serbest Bölge'ye de ulaşımı sağlamaktadır. Genel çerçevesini çizdiğimiz bu ekonomik bölgeye hizmet sunacak söz konusu araçların devlet karayoluna lastik basmadan bu sistemin çalışmayacağı kesindir. Anılan UKOME kararını Şubat ayının sonunda öğrenmemizin akabinde bölgemizdeki ekonomik işleyişin çalışmasına zarar vereceğini göz önüne alarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde önce telefon diplomasisi ile ardından da yazılı olarak kurum ve kuruluşlara sistem hakkında gerekli bilgileri aktararak sahanın gerekliliklerine göre bu kararın yeniden irdelenmesi talebimizi ilettik" şeklinde konuştu.



Ömer Ertürk, şöyle devam etti:



"5 Mart 2020 tarihinde tekrar toplanan UKOME teknik kurulu, odamızın talebi doğrultusunda 5. madde de görüşe açılan, belirli saatler arasında uygulanabilirliğinin daha gerçekçi olacağı kanaati ile UKOME toplantısında karara bağlanması konusunda mutabakata varıldı. Kararın yeniden gözden geçireceği bir toplantı yapacağını UKOME tarafımıza iletilmiştir. Gerçekleştirilecek toplantı ile de gerek vatandaşlarımız için, gerek de bölgemiz ekonomisinde önemli yeri olan lojistik firmalarımız için en doğru kararın verileceğini düşünüyorum." - İZMİR