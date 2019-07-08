Son Dakika Haberleri: UKOME'den Otobüs, Kamyon ve Çekici Cinsi Araçlar İçin Hız Limiti Düzenlemesi
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UKOME'den Otobüs, Kamyon ve Çekici Cinsi Araçlar İçin Hız Limiti Düzenlemesi

2 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar ile hız düzenlemesi yapılan koridorlarda otobüs ve kamyon türü araçların hız limitlerinde yeni düzenleme yapıldı.

UKOME'den Otobüs, Kamyon ve Çekici Cinsi Araçlar İçin Hız Limiti Düzenlemesi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), hız düzenlemesi yapılan koridorlarda, trafiğin yavaşlamasına sebep olduğu için otobüs ve kamyon türü araçların hız limitlerinde yeni düzenleme yapılmasıyla ilgili kararlar aldı.

Buna göre, otobüs, kamyon ve çekici cinsi araçlar için aşağıda belirtilen bölgelerde hız limiti 60 km/s olarak düzenlendi:

- Dutlu Caddesinin Nevcivan Sokak ile Antalya Yolu arasındaki bölümü,

- Konya Ereğli Caddesinin Okyar Caddesi ile Adana Çevreyolu Caddesi arasındaki bölümü,

- Adana Çevreyolu Caddesinin tamamı,

- Çevreyolu Caddesinin tamamı,

- Karaman Caddesinin Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım sorumluluğu başlangıç noktası ile Adana Çevreyolu Caddesi arasındaki bölümü,

- Yeni İstanbul Caddesinin Çevreyolu Caddesi ile Elmalı Hamdi Hoca Caddesi arasındaki bölümü,

- Hatunsaray Caddesinin Hatıp Caddesi ile Memleket Caddesi arasındaki bölümü,

- Antalya Çevreyolu Caddesinin Dutlu Caddesi ile Karaman Caddesi arasındaki bölümü,

- Hatıp Caddesinin Antalya Çevreyolu Caddesi ile Hatunsaray Caddesi arasındaki bölümü,

- Beyşehir Caddesinin Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım sorumluluğu başlangıç noktası ile Çevreyolu Caddesi arasındaki bölümü.

Otobüs, kamyon ve çekici cinsi araçlar için hız limiti 70 km/s olarak düzenlenen bölgeler ise şöyle:

- Aliya İzzetbegoviç Caddesinin tamamı,

- Konya Ereğli Caddesinin Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım sorumluluğu başlangıç noktası ile Okyar Caddesi arasındaki bölümü,

- Aksaray Çevreyolu Caddesinin Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım sorumluluğu başlangıç noktası ile Ankara Caddesi arasındaki bölümü,

- Ankara Caddesinin Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım sorumluluğu başlangıç noktası ile Galericiler Köprülü Kavşağı arasındaki bölümü,

- Antalya Çevreyolu Caddesinin Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım sorumluluğu başlangıç noktasından itibaren Dutlu Caddesi arasındaki bölümü,

- Yeni İstanbul Caddesinin Büyükşehir Belediyesi yapım ve bakım sorumluluğu başlangıç noktası ile Elmalı Hamdi Hoca Caddesi kavşağı arasındaki bölümü.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:04 Kaynak: Bültenler
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Konya, Güncel
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