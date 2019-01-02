Ukome'nin Yeni Düzenlemesine Göre, Kamyonet, Minibüs, Panelvan Tipi 2. Sınıf Araçlar, Fatih Sultan...
39 dakika önce
UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek.
UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nü kullanabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 Kaynak: AA
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