Son Dakika Haberleri: Ukome'nin Yeni Düzenlemesine Göre, Kamyonet, Minibüs, Panelvan Tipi 2. Sınıf Araçlar, Fatih Sultan...

Ukome'nin Yeni Düzenlemesine Göre, Kamyonet, Minibüs, Panelvan Tipi 2. Sınıf Araçlar, Fatih Sultan...

39 dakika önce

UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek.

Ukome'nin Yeni Düzenlemesine Göre, Kamyonet, Minibüs, Panelvan Tipi 2. Sınıf Araçlar, Fatih Sultan..., System.String[]
UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Güncel
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