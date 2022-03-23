UKOME toplantısında İstanbul'da ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi reddedildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle 24 Aralık'ta alınan ve 1 Ocak itibarıyla geçerli olarak yüzde 36 zam yapmıştı. İBB, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerdi.

UKOME görüşmelerinde ayrıca indirimli kart ücreti teklifi de değerlendirilirken, 25 yaş altı örgün tüm öğrenciler için mevcut tarifenin değişmemesi, 25 yaş üzeri, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri için yüzde 10 indirimli kullanılması önerildi.

İndirimli kart ücreti teklifi ve ulaşıma zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

"İnsanların alım gücü belli"

UKOME toplantısında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam konusunun gündeme gelmesinin temel sebebinin akaryakıt fiyatlarındaki "olağanüstü" artış olduğunu dile getirerek, "Şu anda süre gelen bir savaşın dünyaya ve onun da neticesinde bize olan etkileri." dedi.

Aralık ayında yapılan UKOME toplantısında bu sektörlerin her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği yönünde kanaat açıkladıklarını hatırlatan Yücel, şöyle devam etti:

"UKOME'nin üyelerinin ek gündem talebi olmasına rağmen bu talep gündeme alınmadı. Dolayısıyla biz de burada ifade edemememizi UKOME kararının altına şerh düşerek, bununla ilgili imzalayarak da karar yürürlüğe girdi. Akabinde biz buradaki uygulamanın yanlış olduğunu, doğru uygulamanın aslında 4,80 civarındaki bir uygulama olduğunu belediyemize ilettik. Ancak belediyemiz 5,48 olarak uygulamaya başlayınca konuyu yargıya taşıdık. Ayın 5'inde bildiğim kadarıyla tebliğ edildi. Yürütmeyi durdurma istemli bir davamız süregeliyor. Eğer kısa sürede bu yanıtlanırsa İBB tarafından, mahkeme neticelenir, bu işin bu kısmını halletmiş oluruz."

Esnafın akaryakıtla ilgili en azından takviye edilmesi konusunda olumlu görüş bildiren Yücel, "Ama dava devam ederken biz tam elektronik bilete sıcak bakmıyoruz. Bir önceki toplu taşımaya yapılan zam ciddi bir zamdı. İnsanların alım gücü belli. Elbette özel sektör temsilcileriyle ilgili bir şey demiyorum. İETT'nin 5,5 liraya taşıdığı yeri bir minibüsçü şu anda 3,75'e taşıyor. Özel sektör bunu yapıyor, öbür taraf niye yapamıyor? O da ayrıntı." dedi.

"Maliyetimiz yolcu başına 12 lirayı aşmış durumda"

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzünden İETT kurumunun maliyetlerinde ciddi bir artış gerçekleştiğini kaydederek, "Son zamdan bu yana kurumumuz bütçesine ek yükü 2,5 milyar lira düzeyindedir Toplam akaryakıt giderlerimize baktığımızda da bunun yaklaşık 1 milyar lirasının ÖTV ve KDV'den oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

Tam bilet ücretinin şu anda 5,5 lira olduğunu, indirimli ve ücretsiz yolculardan dolayı ortalama gelirlerinin 3,5 lira seviyelerinde olduğunu dile getiren Bilgili, "Oysa maliyetimiz yolcu başına 12 lirayı aşmış durumda. Dolayısıyla aradaki 10 liraya yakın farkı belediye bütçemizden karşılıyoruz. Bu da İstanbul ulaşımının yüzde 60'ını gerçekleştiren İETT ve Halk Otobüslerini beraber düşündüğümüzde yıllık belediye bütçemize 10 milyar liraya yakın bütçe oluşturacak." dedi.

Akaryakıt zamlarının kurum ve belediye tarafından karşılanabileceği ölçeği geçtiğini vurgulayan Bilgili, ellerinde olmayan maliyet artışlarının bir kısmını yolculara yansıtmanın zorunlu hale geldiğini savundu.

"Zam demek uygun değil"

Türkiye Şoförler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu da 24 Aralık'ta ulaşım sektörüne zam yapıldığını hatırlatarak, "Yani tarife değişikliği yapılmıştı. Zam demek uygun değil, çünkü vatandaşımızı da düşünmek lazım. Yarın itibarıyla 3 ay oluyor. Hiçbirimiz hayatımızda böyle bir anormal bir artış görmedik." dedi.

Global sıkıntıların Türkiye ve bütün Avrupa ülkelerine yansıdığına dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Bütün ülkeler ekonomik sıkıntı içerisinde ve Türkiye'ye de yansımaları var. Dünyada petrol varil fiyatları oralarda da buna yakın seviyelerde yükseldi. Tabii ki esnaf odası olarak veya ulaşım camiası olarak biz de vatandaşı düşünerek, zam talebi zor oluyor. Fakat bizim de sürdürebilirliğimiz lazım. Bizim bu artışı istememiz, zaruret ve mecburiyet haline geldi. Esnafımız gerçekten ekonomik anlamda mağdur. Araçların bir kısmı çalışmıyor, şoförler, araçları bırakmaya başladılar. Yakıttan kaynaklı sıkıntılar var. Akaryakıt, dolar yükselirse peynir de ev eşyası da yükseliyor. Biz de esnaf grubu olarak bundan etkileniyoruz. Biz burada yakıt farkı istiyoruz. Kim bilirdi ki dünyada petrol fiyatları yüzde 100 artacak ve Türkiye'ye de yansıması olacak, biz 3 ay sonra bunu konuşacağız? Maalesef bunu kimse öngöremezdi. Biz akaryakıt fiyatının farkını isteyerek talebimizi yineliyoruz. Zam ismini kullanmak istemiyoruz."

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, şu anki bilet fiyatlarının akaryakıt fiyatlarını karşılayamaz durumda olduğunu dile getirerek, "Bu düşünce yapısını biz daha önce de görmüştük. Dava konusu da oradan ortaya çıktı. İBB'ye ücret düzenlemesi, zam daha az yapalım ya da yapmayalım, ama esnafa yapalım görüşü o zaman da vardı. Bunun çok samimi olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şekilde İBB'deki işletmeler de bundan etkileniyorlar. Dolayısıyla aynı oranda zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun farklı bir yöntemle yapılmasını kabul etmeyeceğimizi şimdiden söylüyoruz." diye konuştu.