UKOME toplantısında, İzmir'de ulaşıma zam teklifi kabul edildi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 38 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Ozan Yılmaz başkanlığında Fuar Kültürpark Holleri'nde bulunan belediye toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda İBB'nin, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 38 zam yapma önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.
Alınan kararın teknik heyetin incelemesinin ardından yürürlüğe gireceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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