Son Dakika › Güncel › Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi - Son Dakika
Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
1 saat önce
UKRANYA'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlara yerleştirildi.
UKRANYA'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlara yerleştirildi.
59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ukranya'dan uçakla Sivas'a getirilen 323 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a yönlendirildi. 323 kişi Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca ve Aydoğan Aydın Yurtları'na getirildi. Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılarak yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:55 Kaynak: DHA
Son Dakika Trump ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı Bayrak isteyen çocuğa sürpriz Tekirdağ'da havada şaşırtan cisim İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi Temizlik işçisi, bulduğu bayrağı süpürgesine taktı Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti