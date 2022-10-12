Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü - Son Dakika
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Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü

12.10.2022 12:54
Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü

Rus güçlerinin 11 Ekim'de Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 14 sivilin yaşamını yitirdiği ve 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus güçlerinin 11 Ekim'de Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 14 sivilin yaşamını yitirdiği ve 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı şehirlere ve yerleşimlere düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Vinnitsa, Dnipro, Zaporijya, Lviv ve Donetsk bölgelerine yönelik Rus saldırıları sonucu 14 sivilin öldüğünü aktaran Timoşçenko, 34 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da gece yarısından sonra Twitter'den yaptığı paylaşımda, Almanya'dan hava savunma sistemleri teslim aldıklarını kaydetti.

Reznikov, "Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı. Almanya'dan IRIS-T'ler (hava savunma sistemi) geldi. ABD'den NASAMS geliyor. Bu sadece başlangıç. ve daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü - Son Dakika

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