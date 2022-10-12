Reznikov, "Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı. Almanya'dan IRIS-T'ler (hava savunma sistemi) geldi. ABD'den NASAMS geliyor. Bu sadece başlangıç. ve daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü - Son Dakika

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