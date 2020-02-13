Ukrayna 113 vatandaşının Çin'den tahliyesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna 113 vatandaşının Çin'den tahliyesini istiyor - Son Dakika

Ukrayna 113 vatandaşının Çin'den tahliyesini istiyor

7 saat önce

Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 113 Ukrayna vatandaşının Çin'den tahliye talep ettiği duyuruldu.

Ukrayna 113 vatandaşının Çin'den tahliyesini istiyor, System.String[]

Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 113 Ukrayna vatandaşının Çin'den tahliye talep ettiği duyuruldu.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından bin 368 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle tahliyeler devam ederken, Çin'de tahliye talep eden toplam 113 Ukrayna vatandaşı olduğu duyuruldu. Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle, sadece Hubey eyaletinden tahliyesini isteyen 53 kişi var" ifadeleri kullanıldı.


Bunun yanı sıra, Ukrayna Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Andrey Skipalskiy tarafından da bir açıklama yapılarak, 60 Ukrayna vatandaşının Wuhan şehrinden tahliyesinin planlandığı bildirildi.


Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada ise Japonya'da korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan gemide korona virüsü kapan 2 Ukraynalının sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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