Ukrayna 13 binden fazla savaş suçunu soruşturuyor - Son Dakika
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Ukrayna 13 binden fazla savaş suçunu soruşturuyor

23.05.2022 19:46
Ukrayna 13 binden fazla savaş suçunu soruşturuyor

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen 13 binden fazla savaş suçunun soruşturulduğunu açıkladı.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen 13 binden fazla savaş suçunun soruşturulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun işlediği iddia edilen savaş suçlarına yönelik soruşturmalar sürüyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, ABD basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen 13 binden fazla savaş suçunun soruşturulduğunu aktararak, "Bugün itibarıyla sadece savaş suçlarıyla ilgili 13 binden fazla davamız (soruşturma aşamasında) var" dedi.

UKRAYNA'DA SAVAŞ SUÇUNDAN YARGILANAN İLK RUS ASKERE ÖMÜR BOYU HAPİS

Ukrayna'nın Sumi kentinde 28 Şubat'ta Ukraynalı silahsız bir sivili öldürmekten yargılanan ilk Rus asker olan 21 yaşındaki Vadim Shishimarin, 62 yaşındaki Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mahkemede suçunu kabul eden Shishimarin, "Bu yaşananları, kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir durum olarak görüyorum. Suçumu inkar etmiyorum. İlk emri Makeev isimli teğmen verdi. İlk anda onun emrini yerine getirmeyi reddettim. Yüksek sesle ve tehditkar ifadelerle bana emrini tekrarladı. Stresli bir durum vardı. Ukraynalı Aleksandr Shelipov sürekli bağırıyordu. Teğmenin emrini yerine getirdim. Bu olaydan sonra hayatta kalmak istedim. Savaşmak istemediğim için teslim olmaya karar verdim" demişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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