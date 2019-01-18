Son Dakika Haberleri: Ukrayna, 139 Rus Film ve Diziye Yasak Getirdi

Ukrayna, 139 Rus Film ve Diziye Yasak Getirdi

1 saat önce

Devlet Sinematografi Komitesi Başkanı Philip Ilyenko, Ukrayna genelinde yayın yapan sinemalarda ve TV kanallarında 139 adet Rus film ve dizinin yayınlanmasının yasaklandığını açıkladı.

Ukrayna, 139 Rus Film ve Diziye Yasak Getirdi, System.String[]
Devlet Sinematografi Komitesi Başkanı Philip Ilyenko, Ukrayna genelinde yayın yapan sinemalarda ve TV kanallarında 139 adet Rus film ve dizinin yayınlanmasının yasaklandığını açıkladı.

Devlet Sinematografi Komitesi Başkanı Philip Ilyenko tarafından yapılan açıklamada, Rus dizi ve filmlerin Ukrayna kanunlarına aykırı olduğu gerekçesiyle 139 Rus yapımı dizi ve filmin sinema salonlarında ve televizyon kanallarında gösterilemeyeceğini söyledi. Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaş sonrasında Kiev yönetimi ile Rusya arasında gerilim başlamıştı, bu gerilim ardından Ukrayna tarafından 2015 yılında alınan karar ile Ukrayna'da Rus dizi ve filmlerinin denetimlerinin artmasına, Rus propagandası taşıyan yayınların yasaklanması kararı alınmıştı. Rusya ise tarihi Rus filmlerinin yasaklanmasının dünya tarihine vurulan bir darbe olduğunu belirterek UNESCO'ya bu konuda şikayette bulunmuştu. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

TV, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 01:58:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna, 139 Rus Film ve Diziye Yasak Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]