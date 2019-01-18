Ukrayna, 139 Rus Film ve Diziye Yasak Getirdi
1 saat önce
Devlet Sinematografi Komitesi Başkanı Philip Ilyenko, Ukrayna genelinde yayın yapan sinemalarda ve TV kanallarında 139 adet Rus film ve dizinin yayınlanmasının yasaklandığını açıkladı.
Devlet Sinematografi Komitesi Başkanı Philip Ilyenko, Ukrayna
genelinde yayın yapan sinemalarda ve TV
kanallarında 139 adet Rus film ve dizinin yayınlanmasının yasaklandığını açıkladı.
Devlet Sinematografi Komitesi Başkanı Philip Ilyenko tarafından yapılan açıklamada, Rus dizi ve filmlerin Ukrayna kanunlarına aykırı olduğu gerekçesiyle 139 Rus yapımı dizi ve filmin sinema salonlarında ve televizyon kanallarında gösterilemeyeceğini söyledi. Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaş sonrasında Kiev
yönetimi ile Rusya
arasında gerilim başlamıştı, bu gerilim ardından Ukrayna tarafından 2015 yılında alınan karar ile Ukrayna'da Rus dizi ve filmlerinin denetimlerinin artmasına, Rus propagandası taşıyan yayınların yasaklanması kararı alınmıştı. Rusya ise tarihi Rus filmlerinin yasaklanmasının dünya tarihine vurulan bir darbe olduğunu belirterek UNESCO'ya bu konuda şikayette bulunmuştu. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:45 Kaynak: İHA
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