Ukrayna, 19 Ocak'a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurdu - Son Dakika
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Ukrayna, 19 Ocak'a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurdu

6 saat önce

Ukrayna ve Güvenlik Savunma Konseyi, İran hükümetinin 19 Ocak'a kadar uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim edeceğini açıkladı.

Ukrayna, 19 Ocak'a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurdu, System.String[]

Ukrayna ve Güvenlik Savunma Konseyi, İran hükümetinin 19 Ocak'a kadar uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim edeceğini açıkladı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Milli Güvenlik Uzmanı Oleg Kornienko tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın henüz hepsinin kimlik tespiti yapılamadı. 19 Ocak'a kadar bunun biteceği konusunda İran yönetimi bizi bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

"4 VATANDAŞIMIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden 11 vatandaşımızdan 4'ünün kimlik tespiti yapılmış durumda. Diğer vatandaşlarımızın kimliklerini belirlemek için 10 uzmanımız İran'da görevlerine devam ediyor" dedi.

"18 KİŞİDEN BİYOLOJİK ÖRNEK ALDIK"

Hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmalarına yönelik bir açıklama da Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Viktor Trepak'tan geldi. Trepak, "Kimlik belirleme konusunda yapılan DNA araştırmaları için ölenlerin akrabalarından oluşan 18 kişilik bir ekipten biyolojik örnekler aldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ateşlenen 2 roketle vurularak düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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