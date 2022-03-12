Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü

12.03.2022 20:20

- Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü Ukrayna'nın sahil kenti Herson'a yakın bir bölgede, Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusuna ait 2 helikopter düşürüldü.

- Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü

KİEV - Ukrayna'nın sahil kenti Herson'a yakın bir bölgede, Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusuna ait 2 helikopter düşürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 17. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson şehri yakınlarındaki bir bölgede Rusya ve Ukrayna ordusu arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Çatışmaların sonucunda Ukrayna ordusu, 2 Rus helikopterini düşürdü. Olayda 1 pilotun hayatını kaybettiği 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirilirken, yaralının hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü
Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü
Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü

YORUMLAR
500

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy'dan ilk açıklama geldi! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
19:14 Kılıçdaroğlu'ndan, İHA ve SİHA açıklaması: Erdoğan'dan önce ben destekledim
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 20:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement