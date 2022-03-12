Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü - Son Dakika

- Ukrayna, 2 Rus helikopterini düşürdü

KİEV - Ukrayna'nın sahil kenti Herson'a yakın bir bölgede, Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusuna ait 2 helikopter düşürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 17. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson şehri yakınlarındaki bir bölgede Rusya ve Ukrayna ordusu arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Çatışmaların sonucunda Ukrayna ordusu, 2 Rus helikopterini düşürdü. Olayda 1 pilotun hayatını kaybettiği 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirilirken, yaralının hastaneye sevk edildiği açıklandı.