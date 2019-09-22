Son Dakika Haberleri: Ukrayna: 2 terör şüphelisini türkiye'ye iade ettik
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Ukrayna: 2 terör şüphelisini türkiye'ye iade ettik

1 saat önce

Ukrayna'nın, terör suçundan aranan 2 şüpheliyi Türkiye'ye iade ettiği, bir Türk vatandaşının da iade edilmesinin beklendiği bildirildi.

Ukrayna: 2 terör şüphelisini türkiye'ye iade ettik, System.String[]

Ukrayna'nın, terör suçundan aranan 2 şüpheliyi Türkiye'ye iade ettiği, bir Türk vatandaşının da iade edilmesinin beklendiği bildirildi.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Ukrayna Emniyet Müdürü Sergiy Knyzev'in, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldiği toplantıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamaya göre, organize suçlarla mücadelede, Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğinin devamının önemini vurgulayan Ukrayna Emniyet Müdürü Knyazev, "Bu konuda sert adımlar atılmasına dair aynı bakışa sahip olmamız önemli" dedi.

İki ülkenin terör şüphelileriyle ilgili iade taleplerinin yerine getirildiğini belirten Ukrayna Emniyet Müdürü'nün, "Türkiye, Türk vatandaşı 28 suçlunun aranmasıyla ilgili bize talepte bulundu. Bunların hepsine yanıt verdik. Ayrıca biz, 23 terör, 31 dolandırıcılık, 36 kaçakçılık suçu şüphelisiyle ilgili soruşturma talebi gönderdik. Güvenlik güçleri tüm bu kişilerle ilgili Interpol kanalları üzerinden iş birliği yürüttü" dediği aktarıldı.

Knyazev'in ayrıca, Türkiye'nin 2 Ukrayna vatandaşını, Ukrayna'nın da terör şüphesiyle aranan 2 Türk vatandaşını ülkelerine iade ettiğini, bir Türk vatandaşının ise Ukrayna tarafından Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da, Türkiye'nin Ukrayna ile terörle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

Türkiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
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