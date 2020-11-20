Ukrayna 2021 yılının ilk yarısında 1 milyon 200 bin doz aşı bekliyor - Son Dakika

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, korona virüs aşısının ilk partisinin 2021 yılının ilk yarısında ülkeye gelmesinin beklendiğini duyurarak, "İlk etapta sağlık personelleri için 1 milyon 200 bin doz sipariş vereceğiz" dedi.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürerken, birçok ülke aşı bekliyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) eşgüdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) alınan aşıların ilk partisinin 2021 yılının ilk yarısında ülkeye gelmesinin beklendiğini bildirdi. Bakan Stepatov, "Aşı için yapılan görüşmelerde 7 Aralık'a kadar sona gelip anlaşmayı imzalayacağız. İlk etapta sağlık personelleri için 1 milyon 200 bin doz sipariş vereceğiz. 2021 yılının ilk yarısında bu aşıyı ülkemize getirmeyi planlıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 20'si için gerekli olan 8 milyon doza yakın aşıyı da ücretsiz alacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 575 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 598 bin 85'e ulaştı. Son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı ise 10 bin 598'e yükseldi.

Ülkede vaka artışlarının kontrolden çıkması üzerine Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım'da imzalanan kararname ile Kasım ayı sonuna kadar tüm eğlence merkezlerinin, restoranlar ve kafelerin, yüzme salonlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)