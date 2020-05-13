Ukrayna 24 ülkeden vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika

Ukrayna, korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşları için 1 haftada 24 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle ülkelerin yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye operasyonları sürüyor. Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin belirlediği 2 uçak firmasının yardımıyla önümüzdeki hafta çok sayıda Ukrayna vatandaşının 24 ülkenin farklı şehirlerinden tahliye edileceği duyuruldu.

Hafta boyunca Manila, Frankfurt, Londra, Paris, Berlin, Sharjah, New York, Lizbon, Tiflis, Şanghay, Dubai, Madrid, Alicante, Nice, Düsseldorf, Napoli, Erivan, Vilnius, Amsterdam, Tel Aviv, Taraz, Hamburg şehirlerinden tahliye edilecek olan Ukraynalılar, 14 gün boyunca ev karantinasında tutulacak. Karantinaya alınacak Ukrayna vatandaşları, Ukrayna hükümeti tarafından oluşturulan mobil uygulama ile telefon programı üzerinden sürekli takip edilecek ve ev karantinasına aykırı hareket edenlere cezai yaptırım uygulanacak.

Öte yandan Ukrayna hükümeti, 3-9 Mayıs tarihleri arasında 13 ülkeden (ABD, Portekiz, Fransa, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Almanya, Kazakistan, Kanada, İsveç, Hindistan, Hollanda ve Mısır) yaklaşık 3 bin vatandaşını başkent Kiev'e getirmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vaka sayısı 16 bin 425'e, can kaybı 439'a yükseldi.

(Bekir Keskin/İHA)