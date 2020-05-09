Ukrayna, 4 ülkeye uçak seferlerini başlatıyor - Son Dakika

Ukrayna'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 4 ülkeye uçak seferlerinin başlatılacağı duyuruldu.

Ukrayna, Covid-19 tedbirlerini gevşetme kapsamında 4 ülkeye uçak seferlerini başlatacağını açıkladı. Ukrayna Havayolları (UIA) Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya ve İsrail'e uçuşların 23 Mayıs'tan itibaren başlatılacağı ve biletlerin satışa çıkarıldığı açıklandı. Böylelikle Ukraynalılar başkent Kiev'den New York'a, Londra'ya, Berlin'e ve Tel Aviv'e uçakla yolculuk edebilecekler.

"KARANTİNA UYGULANMAZSA HASTA SAYIMIZ 250 BİNE ÇIKAR"

Öte yandan, Ukrayna Baş Doktoru ve aynı zamanda Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı olan Viktor Lyaşko tarafından ülkedeki korona vakalarına yönelik bir açıklama yapıldı ve açıklamada, "Eğer karantina uygulamasına başlamasaydık, şuan olduğu gibi yaklaşık 15 bin değil 220 ile 250 bin arasında korona vakası yaşanırdı" ifadelerini kullandı. Ülkedeki hasta sayılarına ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarına da değinen Lyaşko, Ukrayna'nın ikinci ve üçüncü salgın dalgasına hazır olduğunu da ifade etti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüsü vakası 14 bin 710'a, can kaybı 375'e ve iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 706'ya yükseldi.

(Bekir Keskin/İHA)