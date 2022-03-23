Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi

23.03.2022 01:47
Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 binden fazla Mariupol sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 binden fazla Mariupol sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci ile ilgili bilgi paylaştı.

Mariupol sakinlerinin tahliyesi için insani yardım koridorlarını çalıştırdıklarını belirten Vereşçuk, "Berdyansk kentinden 1100 Mariupol sakini tahliye edildi. Ayrıca 5 bin 926 kişi şahsi araçlarla Mariupol şehrinden insani yardım koridorlarından Zaporijya kentine ulaştı." dedi.

Mariupol'ün bazı köylerinde tahliyelerin Rus askeri güçlerince engellendiğini vurgulayan Vereşçuk, Berdyansk'a tıbbi ve gıda malzemelerini ulaştırdıklarını ve buradaki tahliyelere yarın devam edeceklerini dile getirdi.

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi - Son Dakika


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