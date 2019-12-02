Son Dakika Haberleri: Ukrayna, 7 Kızıl Ordu askerinin naaşını Rusya'ya teslim etti
Son Dakika Politika Ukrayna, 7 Kızıl Ordu askerinin naaşını Rusya'ya teslim etti - Son Dakika

Ukrayna, 7 Kızıl Ordu askerinin naaşını Rusya'ya teslim etti

6 saat önce

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 7 Kızıl Ordu askerinin naaşları Ukrayna'dan Rusya'ya resmi törenle gönderildi.

Ukrayna, 7 Kızıl Ordu askerinin naaşını Rusya'ya teslim etti, System.String[]

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 7 Kızıl Ordu askerinin naaşları Ukrayna'dan Rusya'ya resmi törenle gönderildi.


Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyon giderek düşüyor. Ukrayna askerlerinin Kerç Boğazı'nda Rusya tarafından Ukrayna'ya teslim edilmesi ve ardından Ukrayna'nın savaş gemilerini iade etmesiyle başlayan süreç, bu kez Ukrayna'nın Rusya'ya Kızıl Ordu askerlerinin naaşlarının teslim edilmesiyle devam etti. Sovyetler Birliğinin 2. Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin ateş açmasıyla yaşamını yitiren askerlerinin kaybolan cesetlerinin bulunması ile ilgili kazılar sürerken Ukrayna'nın Harkov, Poltava ve Vinnitsa bölgelerindeki kazılarda Kızıl Ordu'ya mensup 7 askerin cesedine ulaşıldı. Rusya'da hayatını kaybeden askerlerin naaşlarını Ukrayna'dan kendilerine teslim edilmesini istedi.


Ukrayna-Rusya sınırından naaşlar gönderildi


Rusya'nın Kızıl Ordu askerlerini talep etmesinin ardından Ukrayna, askerlerin naaşlarını Rusya'ya iade etmeyi kabul etti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra tabutlar Nekhoteyevka bölgesindeki Ukrayna-Rusya sınırından resmi törenle geçirildi. Ukraynalı yetkililer tabutları omuzlarında götürdü. Rusya tarafı, Ukrayna tarafına teşekkürlerini sunarken, sınırda resmi tören yapıldı. Ukrayna Halk Tarihi lideri Yaroslav Zhilkin yaptığı konuşmada, 1942 yılında 260 bin civarında askerin kayıp olduğunu dile getirdi. Askerlerin naaşları, sınırda yapılan törenin ardından Rusya'da gerçekleşen törenle toprağa verildi. - MOSKOVA

Ukrayna, Rusya, Ordu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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