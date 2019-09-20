Son Dakika Haberleri: Ukrayna 9 şehriyle Kaleiçi Old Town'da
Son Dakika Güncel Haber

Ukrayna 9 şehriyle Kaleiçi Old Town'da

2 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, 10-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkesi Ukrayna'nın 9 şehirle festivale katılacağını söyledi.

Ukrayna 9 şehriyle Kaleiçi Old Town'da, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, 10-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkesi Ukrayna'nın 9 şehirle festivale katılacağını söyledi.


Başkan Uysal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla Akra Barut Otel'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ve Ukrayna Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, yaptığı konuşmada, Türkiye'de yerleşik, 30 bin Ukrayna vatandaşının bulunduğunu söyledi. Bunlardan 8 bininin Antalya'da yaşadığını kaydeden Khomenko, Türkiye'ye gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistin 700 binin tatil için Antalya'yı tercih ettiğine dikkat çekti.


Başkan Uysal ise Ukrayna'nın bağımsız yıl dönümünü kutlarken bu yıl 10-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'ne Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak katılacağını söyledi. Ukrayna'nın 9 şehirle festivalde olacağını belirten Başkan Uysal, "50'ye yakın akredite olmuş şehrimizin 9'u Ukrayna'dan. Kendilerine teşekkür ediyor, bağımsız gününü tekrar kutluyorum. Bütün dünya Kreşçatik Caddesi kadar özgür olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da otobüs şoförü yaşlı çifti tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı
Kanada Başbakanı Trudeau, gençliğinde çektirdiği ırkçı fotoğraftan dolayı özür diledi Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:43:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna 9 şehriyle Kaleiçi Old Town'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]