Ukrayna, AB'nin Rusya'ya yaptırımları uzatmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yaptırımları uzatmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğü yeniden tesis edilene kadar yaptırımların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yaptırımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını durdurması gerektiğini vurguladı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Eylül 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıklamıştı. Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 177, şirket sayısının ise 48 olduğu kaydedilmişti.