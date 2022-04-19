Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti

19.04.2022 03:40

- Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

- Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

Ukrayna savaşın gölgesinde Avrupa Birliği yolunda ilk adımını atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti. Ukrayna halkının bu süreçte gereken bedeli ödediğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu devletimizin Avrupa Birliği yolunda bir etabıydı ve Avrupa Birliği'ne girişin formalite adımlardan biriydi. Her ülke böyle bir yolu geçmelidir. Maalesef biz böylesine trajik bir zamanda bunu yaşıyoruz. Ukrayna halkı AB'nin bir parçası olarak kendilerini hissetmek için birleştiler. Süreç bu kadar hızlı tamamlandığı için de teşekkür ederim. AB yolunda sizin desteğinize inanıyoruz. Bizim insanlarımız özgürlükleri ve bağımsızlıkları için bedel ödedi. Tekrardan teşekkürler" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptıkları ziyarette Zelenskiy'e söz konusu anketi teslim etmişti.

Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti

YORUMLAR
500
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti Ukrayna'ya ilk yabancı kurtarma ekibi ulaştı Ukrayna'ya ilk yabancı kurtarma ekibi ulaştı

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 03:47:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement