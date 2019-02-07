Ukrayna, AB ve NATO'ya Tam Üye Olma Sürecini Belirledi
1 saat önce
Ukrayna'da, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya tam üye olma sürecini öngören anayasa değişiklikleri onaylandı.
Ukrayna
'da, Avrupa Birliği
(AB
) ve NATO'ya tam üye olma sürecini öngören anayasa değişiklikleri onaylandı.
Ukrayna Parlamentosunda (Verkhovna Rada) yapılan oylamada, ilgili anayasa değişiklikleri 369 milletvekilinden 334'ünün "evet" oyuyla kabul edildi.
Ukrayna halkının Avrupalı olduğunu kabul eden anayasa değişikliğine göre, ülkenin AB ve NATO'ya tam üyelik süreci vazgeçilmez olacak.
Tasarıda, "Ukrayna devlet başkanı, ülkenin tam üyeliğinin kazanılmasının garantörüdür" ifadeleri yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:05 Kaynak: AA
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