Ukrayna, ABD Büyükelçiliği görevine ilk kez kadın diplomat atadı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Büyükelçiliği görevine kadın bir diplomatı atayarak bir ilke imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2018-2020 yılları arasında Ukrayna Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Aksana Markarova'yı, ABD Büyükelçisi olarak atadı. Markarova, Ukrayna'nın ilk kadın ABD Büyükelçisi olarak tarihe geçti.

"VATANSEVER, BAŞARILI VE POZİTİF YÖNDE KABUL GÖRECEK"

Devlet Başkanı Zelenskiy, Markarova atamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Kendisinin görevi 3 kilit nokta üzerine kurulu: vatanseverlik, yüksek profesyonellik ve ABD'de pozitif kabul görüş. Bu üç nokta, ABD ile Ukrayna arasında stratejik ortaklığın başarısının anahtarı olacak" dedi.

(İHA)