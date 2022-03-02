Son dakika: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: 1 ölü

02.03.2022 23:43

Son dakika haberi: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı düzenlendi.

Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Mıkolayiv'da Bangladeş bandıralı Bengal'in Refahı adlı yük gemisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybetti. Bangladeş Denizcilik Şirketi (BSC) Genel Müdürü Commodore Sumon Mahmud yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden mürettebatın adının Hadisur Rahman olduğunu ve geminin 3. mühendisi olduğunu aktardı. BSC, geminin 22 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da demirli olduğunu ve tamamı Bangladeş uyruklu toplam 29 mürettebatı bulunduğunu aktardı. Ukrayna, geminin Rusya tarafından vurulduğunu açıklarken, gemi mürettebatını tahliye etmek için iki römorkör gönderildiğini aktardı.

Öte yandan geminin füze ile vurulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(Hossain Tarek/İHA)

Son dakika: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: 1 ölü
Son dakika: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: 1 ölü
Son dakika: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: 1 ölü

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Bangladeş, Ukrayna, Rusya, Füze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
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