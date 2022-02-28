Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi Yalova açıklarına demirletildi - Son Dakika

Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon firmaya ait "Namura Queen" adlı kargo gemisi, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarına demirletildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen 229 metre uzunluğunda ve 47 bin 167 groston ağırlığındaki Panama bandıralı gemi, gece saatlerinde Yalova açıklarına ulaştı.

Çiftlikköy sahiline yakın bir alanda demirletilen geminin gün içinde onarım için Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki Beşiktaş Tersanesi'ne alınacağı öğrenildi.