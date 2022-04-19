Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor

19.04.2022 18:19

Acil durum ekibinin atölyedeki hazırlıklarıUkraynalı yetkililerin ve devlet kurumlarının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus güçleri, Mariupol, Harkiv ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarını yoğunlaştırdı.

Acil durum ekibinin atölyedeki hazırlıkları

Ukraynalı yetkililerin ve devlet kurumlarının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus güçleri, Mariupol, Harkiv ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarını yoğunlaştırdı. Harkiv'de hedef alınan yerlere ilk müdahaleyi gerçekleştiren Ukrayna acil durum ekipleri, fırsat bulur bulmaz ekipmanlarını yeniliyor ya da atölyelerinde tamir ediyor. Bakımı yapılan jeneratörlere yakıt dolduruluyor. Müdahale sırasında kırılan metal ekipmanların yerine yenileri konuluyor. Kaynak makineleri ve matkaplar kullanılarak demire şekil veriliyor.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından, şehre roketatar sistemleri ve topçu saldırılarının sürdüğünü açıkladı. Synyehubov, saldırılarda son 24 saatte 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını belirtmişti.

Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor
Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor
Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor
Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor

YORUMLAR
500
Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı Zelenskiy: 'Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz' Zelenskiy: 'Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz'

Ukrayna, Donbas, 112, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement