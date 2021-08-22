Ukrayna, Afganistan'dan 83 kişiyi daha tahliye etti - Son Dakika

Devlet Başkanı Zelenskiy, 31'i Ukrayna vatandaşı 83 kişinin sabah saatlerinde askeri uçakla Kabil 'den Kiev 'e getirildiğini ifade etti.

Zelenskiy, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlarını Afganistan'dan getirmeye devam ettiklerini belirtti.

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