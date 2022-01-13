Ukrayna, AGİT toplantısının sonuçlarından memnun - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT), Rusya'nın askeri baskısı ve yasa dışı ültimatomları karşısında ülkesine tam bir uluslararası destek verdiğini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kuleba, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan AGİT Daimi Konsey toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuleba, toplantının Ukrayna'nın çalışmalarının sonuç verdiğini gösterdiğini aktardı.

AGİT'in, Rusya'nın askeri baskısı ve yasa dışı ültimatomları karşısında Ukrayna'ya tam bir uluslararası destek verdiğini aktaran Kuleba, partnerlerinin Helsinki Nihai Senedi kapsamında Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediklerini ifade etti.

Kuleba, ülkesinin, Rusya'yı Avrupa'da yeni bir savaş dalgası başlatmasını engelleyecek bir caydırma paketini uygulamak için partnerleriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.